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Ушел из «Интернов» на пике славы и стал маляром в Лондоне: как сейчас живет Дмитрий Шаракоис

Ушел из «Интернов» на пике славы и стал маляром в Лондоне: как сейчас живет Дмитрий Шаракоис

Сейчас Дмитрий Шаракоис живет в Лондоне. Вместо съемочных павильонов у него строительные площадки, а вместо сценариев — малярный валик.

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