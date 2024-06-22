Стало известно, как живёт 77-летняя артистка Наталья Варлей

Наталья Варлей, легендарная актриса советского кинематографа, отметила свое 77-летие 22 июня. Несмотря на солидный возраст, она продолжает вести активную творческую жизнь, радуя поклонников творческими вечерами и участием в интересных проектах.
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