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Минобороны РФ показало видео возвращения российских военных из украинского плена

Минобороны РФ показало видео возвращения российских военных из украинского плена

Министерство обороны России опубликовало видео возвращения 90 российских военнослужащих из плена. На опубликованных в телеграм-канале ведомства кадрах показывают момент прибытия бойцов в Москву на самолетах и автобусах.

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