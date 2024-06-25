Минобороны РФ показало видео возвращения российских военных из украинского плена

Министерство обороны России опубликовало видео возвращения 90 российских военнослужащих из плена. На опубликованных в телеграм-канале ведомства кадрах показывают момент прибытия бойцов в Москву на самолетах и автобусах.
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