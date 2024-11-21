«Если нет возможности грабить чужие земли, они действуют как сплоченная камарилья, вмешиваются во внутреннюю политику и изменяют законы страны в своих целях», – писал более столетия назад лидер кубинского национально-освободительного движения Хосе Марти, предостерегая своих соотечественников от чрезмерного сближения с США даже ради успеха в борьбе за независимость от Испании.