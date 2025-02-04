"Не русский, а именно донецкий народ": Что на самом деле происходит сейчас в Донбассе

К ожалению, всё верно. Абсолютно точная картина и у нас в Дебальцево ДНР. Надежды на наведение порядка тают... Для чего мы начинали "Русскую весну"?

ТП

Таня Петрова

Скажите, а вы знаете хоть одну войну без мародеров, воров и грабежа??? ..И про гражданскую позицию - да люди просто устали столько лет находиться под бомбежками, неопределенностью и тяжелыми условиями быта.. хорошо на диване об этом рассуждать....