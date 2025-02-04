ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Блогеры обратили внимание, что в Донбассе "идет демонтаж всего русского" и регион становится "подобен Чечне середины 90-х".
"Не русский, а именно донецкий народ": Что на самом деле происходит сейчас в Донбассе
Комментарии
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СА
Станислав Авдеев
К ожалению, всё верно. Абсолютно точная картина и у нас в Дебальцево ДНР. Надежды на наведение порядка тают... Для чего мы начинали "Русскую весну"?
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2 час.
ТП
Таня Петрова
Скажите, а вы знаете хоть одну войну без мародеров, воров и грабежа??? ..И про гражданскую позицию - да люди просто устали столько лет находиться под бомбежками, неопределенностью и тяжелыми условиями быта.. хорошо на диване об этом рассуждать....
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45 мин.
Андрей Соловьев
Бред "уставшего" блохера...
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44 мин.
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