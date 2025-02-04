Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Не русский, а именно донецкий народ": Что на самом деле происходит сейчас в Донбассе

"Не русский, а именно донецкий народ": Что на самом деле происходит сейчас в Донбассе

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Блогеры обратили внимание, что в Донбассе "идет демонтаж всего русского" и регион становится "подобен Чечне середины 90-х".

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Комментарии
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СА
Станислав Авдеев
К ожалению, всё верно. Абсолютно точная картина и у нас в Дебальцево ДНР. Надежды на наведение порядка тают... Для чего мы начинали &quot;Русскую весну&quot;?
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2 час.
ТП
Таня Петрова
Скажите, а вы знаете хоть одну войну без мародеров, воров и грабежа??? ..И про гражданскую позицию -  да люди просто устали столько лет находиться под бомбежками, неопределенностью и тяжелыми условиями быта..  хорошо на диване об этом рассуждать....
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45 мин.
Андрей Соловьев
Бред &quot;уставшего&quot; блохера...
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44 мин.
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