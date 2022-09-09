Эксперт пояснил, как долго продлится периодическое протапливание в Петербурге

Председатель ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин рассказал, что период периодического протапливания может занять несколько дней и пояснил, почему батареи сразу включать нельзя.
Председатель ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин рассказал, что период периодического протапливания может занять несколько дней и пояснил, почему батареи сразу включать нельзя.
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