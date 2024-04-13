Ученые бьют тревогу по поводу потепления океана

Ученые на конференции Организации Объединенных Наций (ООН) в Испании призвали в пятницу провести дополнительные исследования резкого повышения температуры океана, которое, как они предупреждают, может иметь разрушительные последствия, сообщает «phys.
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