Спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину возле села Алеховщина в Ленобласти

Поиски пострадавшего завершились в тот же день, когда поступила информация о его пропаже. Дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля 13 марта успешно завершила поиски мужчины, о пропаже которого заявили в тот же день.
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