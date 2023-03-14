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Спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину возле села Алеховщина в Ленобласти

Поиски пострадавшего завершились в тот же день, когда поступила информация о его пропаже. Дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля 13 марта успешно завершила поиски мужчины, о пропаже которого заявили в тот же день.

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