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Автомобили для СВО тентуют масксетями из Крыма

Автомобили для СВО тентуют масксетями из Крыма

Крымское отделение ОНФ подключись к участию в федеральном проекте, рамках которого к 9 мая из Ростова-на-Дону в зону проведения СВО будет отправлено 100 автомобилей УАЗ «буханка», для медицинских отрядов и подразделений.

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