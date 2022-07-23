ZAB.RU публикует график отключения электроэнергии в Чите с 25 по 28 июля

Временные отключения подачи электроэнергии пройдут с 25 по 28 июля в Чите. Отсутствие электричества будет связано с плановыми работами, необходимыми для повышения надёжности и качества электроснабжения, а также с установкой нового оборудования.
Временные отключения подачи электроэнергии пройдут с 25 по 28 июля в Чите. Отсутствие электричества будет связано с плановыми работами, необходимыми для повышения надёжности и качества электроснабжения, а также с установкой нового оборудования.
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