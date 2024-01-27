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Кадры с воздуха: ночная прогулка ВСУшников окончилась встречей с рязанским десантом (ВИДЕО)

Кадры с воздуха: ночная прогулка ВСУшников окончилась встречей с рязанским десантом (ВИДЕО)

Украинские боевики решили прогуляться ночью, но были оперативно обнаружены рязанским десантом. На северном фланге Артёмовска бойцы 137-го полка тульской 106 гвардейской дивизии ВДВ выслеживают врага на соледарско-артёмовском направлении и уничтожают пехоту ВСУ.

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