Украинские боевики решили прогуляться ночью, но были оперативно обнаружены рязанским десантом. На северном фланге Артёмовска бойцы 137-го полка тульской 106 гвардейской дивизии ВДВ выслеживают врага на соледарско-артёмовском направлении и уничтожают пехоту ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии