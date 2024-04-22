Ветеринары в Москве спасли съевшего 20 шоколадок корги

В Москве ветеринары спасли корги по кличке Тедди, который съел 20 шоколадок с оберткой за час. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщила пресс-служба социального комплекса столицы в своем Telegram-канале.
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