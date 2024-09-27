Сеть Samsung Galaxystore объявила о старте предзаказов Galaxy S24 FE, Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+Сеть Samsung Galaxystore в день официальной презентации Samsung открыла предзаказ на смартфоны Galaxy S24 FE, премиальные планшеты Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+.
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