Театр абсурда

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Седьмой пакет санкций. Как оказалось, ограничивать осталось только поставку самим себе ресурсов, актёров и мотоклуб

Седьмой пакет санкций. Как оказалось, ограничивать осталось только поставку самим себе ресурсов, актёров и мотоклуб

Если честно, я иногда перестаю понимать "западное сообщество". Что вообще там у них в головах? Вот объясните мне, зачем вообще всё это нужно? Почему надо тратить такую уйму сил, времени и средств на поддержку какой-то там Украины, о существовании которой ещё несколько лет назад среднестатистический житель США или Европы даже не подозревал? Почему никто не впрягался, когда бомбили Ирак, Ливию и Сирию? Ах, да! Это делали американцы, значит "это другое" и никак не идёт вразрез с общеевропейским стремлением использовать свои гениталии не по назначению.

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