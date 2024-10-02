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Петербургский дневник

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«Главное – командная сплоченная работа»: победители премии «ТОП 25. Самые добрые люди Петербурга» о залоге успеха в волонтерском деле

«Главное – командная сплоченная работа»: победители премии «ТОП 25. Самые добрые люди Петербурга» о залоге успеха в волонтерском деле

На днях в Северной столице подвели итоги ежегодной премии добровольческого сообщества В этом году жители Санкт-Петербурга, внесшие значительный вклад в добровольческую и благотворительную деятельность нашего города, были отмечены в 25 номинациях.

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