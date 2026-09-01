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Hydreight отчитывается о рекордной выручке за II квартал 2026 года в размере $28 млн

Hydreight отчитывается о рекордной выручке за II квартал 2026 года в размере $28 млн

Канадско-американская медицинско-технологическая платформа Hydreight Technologies Inc., специализирующаяся на цифровых решениях для здравоохранения, автоматизации клиник, услугах домашнего ухода и выездных медицинских сервисов, официально опубликовала неаудированный финансовый отчет за второй квартал 2026 года.

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