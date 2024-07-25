В Польше испугались наплыва украинских беженцев из-за проблем с электричеством

Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa Глава Департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский призвал готовиться к новой волне украинских беженцев в связи с ударами ВС России по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии