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В Раде признали тотальный крах металлургии и агросектора из-за паралича портов

В Раде признали тотальный крах металлургии и агросектора из-за паралича портов

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что систематические удары Вооружённых сил России по портовой инфраструктуре Одессы привели к полному параличу черноморских портов, что нанесло сокрушительный удар по украинской металлургии и агросектору.

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