БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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IntelliNews: Путин доходчиво объяснил, почему Россия не уничтожает украинское руководство

IntelliNews: Путин доходчиво объяснил, почему Россия не уничтожает украинское руководство

Говоря о желании мирных переговоров, Россия тем не менее готова к затяжным боевым действиям Алексей Песков На фото: президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума — 2026 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

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