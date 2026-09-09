IntelliNews: Путин доходчиво объяснил, почему Россия не уничтожает украинское руководство

Говоря о желании мирных переговоров, Россия тем не менее готова к затяжным боевым действиям Алексей Песков На фото: президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума — 2026 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.