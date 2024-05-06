3 мая в Берлине выдалось ярким и жарким: средь бела дня вспыхнул один из заводов оружейного концерна Diehl Defense (на фото), производящего в том числе столь необходимые киевскому режиму ракеты для ЗРК IRIS-T.
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