Стартовал конкурс на Национальную молодежную премию – 2023

10 ноября 2023 года в рамках празднования Дня молодежи в Республике Молдова Национальное агентство по делам молодежи совместно с Министерством образования и науки объявило конкурс на Национальную молодежную премию – 2023.
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