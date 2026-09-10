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ИА Регнум

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Дмитриев: FT опубликовала фейковые новости для срыва диалога России и США

Дмитриев: FT опубликовала фейковые новости для срыва диалога России и США

Британская газета The Financial Times (FT) пытается сорвать российско-американский диалог, публикуя фейковые новости о якобы планируемой замене спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах по Украине.

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