Надежный партнер с юга Тюмени

Кто снабжает Ямал оборудованием для нефтяных и газовых месторождений? Без чего транспортировка и переработка нефти, газа и газового конденсата была бы невозможной? Нашей съёмочной группе удалось побывать на тюменском предприятии АО «ГМС Нефтемаш».