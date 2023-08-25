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Надежный партнер с юга Тюмени

Надежный партнер с юга Тюмени

Кто снабжает Ямал оборудованием для нефтяных и газовых месторождений? Без чего транспортировка и переработка нефти, газа и газового конденсата была бы невозможной? Нашей съёмочной группе удалось побывать на тюменском предприятии АО «ГМС Нефтемаш».

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