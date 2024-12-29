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Неучебная тревога: 128 сообщений о "минировании" получили учреждения в Алтайском крае

Неучебная тревога: 128 сообщений о "минировании" получили учреждения в Алтайском крае

После каждого кинологи и саперы проводили обследование 128 сообщений о минировании школ, детских садов, торговых центров, университетов, банков и других социальных объектов было зарегистрировано в 2024 году в Алтайском крае.

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