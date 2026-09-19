Каждый день до тысячи тонн космической пыли оседает в квартирах и на людях

РЕН ТВ Каждый день на Землю оседает до тысячи тонн космической пыли. Она попадает буквально повсюду, включая квартиры.
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