В Мининском университете будут изучать религиозный и этнический экстремизм

Центр религиоведческих исследований открылся в Мининском университете. Специалисты нижегородского вуза, а также вузы-партнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Республик Марий-Эл и Мордовия, Республики Беларусь и представители религиозных конфессий займутся изучением религиозной ситуации в Нижегородской области, Приволжском федеральном округе и других регионах РФ.
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