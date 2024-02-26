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Нижегородская правда

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В Мининском университете будут изучать религиозный и этнический экстремизм

В Мининском университете будут изучать религиозный и этнический экстремизм

Центр религиоведческих исследований открылся в Мининском университете. Специалисты нижегородского вуза, а также вузы-партнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Республик Марий-Эл и Мордовия, Республики Беларусь и представители религиозных конфессий займутся изучением религиозной ситуации в Нижегородской области, Приволжском федеральном округе и других регионах РФ.

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