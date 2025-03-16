Антонелли поднялся на 4-е место по итогам Гран-при Австралии после отмены штрафа

«Мерседес» обратился к стюардам, запросив пересмотр штрафа Андреа Кими Антонелли. 18-летний дебютант «Формулы-1» опустился с четвертой позиции на пятую из-за пятисекундного наказания за небезопасный выпуск болида из боксов.
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