Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кремль ответил на слова Мерца о гарантиях безопасности Украине

Кремль ответил на слова Мерца о гарантиях безопасности Украине

Песков назвал тупиковой позицию Мерца по гарантиям безопасности Киеву В Кремле назвали тупиковой позицию Мерца о том, что Россия не должна участвовать в формулировании гарантии безопасности Киеву.

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