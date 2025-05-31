Атака из космоса: на Землю обрушится солнечный выброс.Эта вспышка на Солнце была крупнейшей с начала года и она повлечет за собой сильные магнитные бури, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.
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