Атака из космоса: на Землю обрушится солнечный выброс.Эта вспышка на Солнце была крупнейшей с начала года и она повлечет за собой сильные магнитные бури, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.