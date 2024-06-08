Матвийчук: у ВСУ нет шансов вернуть Волчанск, несмотря на крики Зеленского

Вооружённые силы Украины не смогут вернуть Волчанск, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.Он подчеркнул, что значительная часть украинских солдат, переброшенная на данное направление, уже уничтожена.
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