В Московском регионе двое детей умерли от осложнений ОРВИ

Сразу двое детей скончались 14 декабря в Московском регионе при загадочных обстоятельствах. 10-летняя девочка, которую мучил сильнейший кашель, умерла от остановки сердца, а 5-летний мальчик – от отека легких.
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