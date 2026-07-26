«Поразительное заявление»: РФ изменила риторику в отношении КНДР

ПЕКИН, 26 июля, ФедералПресс. На недавно прошедших в Маниле мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ряд заявлений, которые вызвали переполох.
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