«Еду в Курск уничтожать тварей»: военкор рассказал историю одной ВСУшницы

Рассказываем про «врача» 82-ой отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Канибал».29 августа военный корреспондент Лисицин рассказал историю про «врача» 82-ой отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Канибал».
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