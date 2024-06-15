Южная Корея поможет Мексике построить космодром

Южная Корея и Мексика договорились сотрудничать в создании совместного технико-экономического обоснования строительства космодрома с использованием опыта Южной Кореи в этой области, 15 июня сообщает KBS World.
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