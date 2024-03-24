«Притянули за уши». Владимир Башмаков – о штрафе Алонсо на Гран При Австралии

«Притянули за уши». Владимир Башмаков – о штрафе Алонсо на Гран При АвстралииAston MartinРоссийский комментатор Владимир Башмаков назвал перебором 20-секундный штраф Фернандо Алонсо за эпизод с Джорджем Расселом на последнем круге Гран При Австралии.
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