«Идут, чтобы семью в тылу не грохнули» – ветеран СВО об изменившейся мотивации укронацистов

Evgenija Palette

Так, зачем же ждать, ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ТАК ХОРОШО ПОНИМАЕТЕ?... Мы-то давно все знаем про Украину. НО ЗАЧЕМ ЖДАТЬ, КОГДА ВАС "НИКТО НЕ ВСПОМНИТ"? ПОДНИМАЙТЕСЬ. Организуйтесь... Семьи можно, наверное, и к нам... А воевать будем вместе... (Если, конечно, вы, и правда, так думаете.). ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЖИДЫ ТАКИ ОСВОБОДИЛИ ВАШУ ЗЕМЛЮ ОТ ВАС ДЛЯ СЕБЯ... ( В Биробиджане им не нравится. Из Израиля их арабы все равно выкинут... А вожделенная Украина - это то, что им надо...