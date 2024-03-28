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«Идут, чтобы семью в тылу не грохнули» – ветеран СВО об изменившейся мотивации укронацистов

«Идут, чтобы семью в тылу не грохнули» – ветеран СВО об изменившейся мотивации укронацистов

Политнавигатор Даже украинские нацисты не хотят воевать за иностранное имущество, в которое превратилось их государство.

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Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
Да, уж, неужели? Всё ребята, вы уже дослужились до того, что ваша земля стала &quot;монсантовской&quot;, на которой выращивают ядовитый хлеб.
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2 час.
Генрих
&quot;Монсанто&quot; неплохо чувствует себя и у нас в России.
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2 час.
Evgenija Palette
Так, зачем же ждать, ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ТАК ХОРОШО ПОНИМАЕТЕ?... Мы-то давно все знаем про Украину. НО ЗАЧЕМ ЖДАТЬ, КОГДА ВАС &quot;НИКТО НЕ ВСПОМНИТ&quot;? ПОДНИМАЙТЕСЬ. Организуйтесь... Семьи можно, наверное, и к нам... А воевать будем вместе... (Если, конечно, вы, и правда, так думаете.).  ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЖИДЫ ТАКИ ОСВОБОДИЛИ ВАШУ ЗЕМЛЮ ОТ ВАС ДЛЯ СЕБЯ... ( В Биробиджане им не нравится. Из Израиля их арабы все равно выкинут... А вожделенная Украина - это то, что им надо...
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1 час.

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