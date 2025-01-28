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В потоке и ресурсе: как поймать на работе состояние флоу, когда время бежит незаметно — нейробиолог

В потоке и ресурсе: как поймать на работе состояние флоу, когда время бежит незаметно — нейробиолог

Соедините приятное с полезным для результата! 123RF/legion-media.ruВозможно, вы ловили состояние, когда полностью погружены в работу, не замечаете пролетевшего времени, а результат только радует (еще и удовольствие получили от процесса).

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