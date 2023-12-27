Не забудем, не простим: коллекторы в Удмуртии издевались над матерью героя СВО

Действия же банка указывают исключительно на коммерческую выгоду и искажают все принципы добросовестности и разумности относительно родственников погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции военнослужащего. Тем самым, банк допустил неправомерное причинение вреда родственникам погибшего.© Вообще-то эта контора знала о законе, поэтому действия по выколачиванию долга были умышленными, а значит статья для конкретных лиц должна быть за мошенничество.

МГ

Малик Гумеров

"а зря банк не назвали, хочется знать, с кем не надо иметь дела?" - Так ведь они все с одного чана разлиты , только вывески разные !!! ОНИ ВСЕ КРОВОСОСЫ ПАРАЗИТЫ - бизнесмены , жируют грабя экономику и население ! Для развития страны - их нужно раскулачивать и создавать свои государственные банки - бухгалтерию ! Обязанности банка - это учет движения денежных средств и обслуживание населения - бухгалтерия ! А сегодня , эти бизнессмены банкиры жируют на крови экономики и населения !