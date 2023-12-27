Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Не забудем, не простим: коллекторы в Удмуртии издевались над матерью героя СВО

Не забудем, не простим: коллекторы в Удмуртии издевались над матерью героя СВО

Женщина, пострадавшая от коллекторов. Банк в Удмуртии оштрафовали за издевательства над матерью павшего героя СВО Судебные приставы в Удмуртии оштрафовали на полмиллиона рублей крупный банк, чьи коллекторы требовали от матери, жены и сына погибшего на СВО погасить за него кредит.

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Комментарии
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sk
serghei kapustin
НАЗВАНИЕ БАНКА В СТУДИЮ!!!
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3 час.
HotRS
Действия же банка указывают исключительно на коммерческую выгоду и искажают все принципы добросовестности и разумности относительно родственников погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции военнослужащего. Тем самым, банк допустил неправомерное причинение вреда родственникам погибшего.© Вообще-то эта контора знала о законе, поэтому действия по выколачиванию долга были умышленными, а значит статья для конкретных лиц должна быть за мошенничество.
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;а зря банк не назвали, хочется знать, с кем не надо иметь дела?&quot; - Так ведь они все с одного чана разлиты , только вывески разные !!!                      ОНИ ВСЕ  КРОВОСОСЫ ПАРАЗИТЫ - бизнесмены , жируют  грабя экономику и население !                                                     Для развития страны - их нужно раскулачивать  и создавать свои государственные банки - бухгалтерию !     Обязанности банка - это учет движения денежных средств  и обслуживание населения  - бухгалтерия !                                                                         А сегодня , эти бизнессмены банкиры   жируют  на крови экономики и населения !
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54 мин.

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