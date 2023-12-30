Охлобыстин отправил старшего сына в армию

Популярный актер волнуется за наследника, но считает, что пройти "школу жизни" должен каждый мужчинаЗвезда "Интернов" и "Холопа" Иван Охлобыстин почти тридцать лет женат на одной и той же женщине, актрисе Оксане Арбузовой.
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