© Tomas Ragina/Shutterstock/FOTODOMПосольства России и Китая в Пхеньяне стоят отдельно от миссий других стран, поскольку были построены в непосредственной близости от зданий МИД КНДР и ЦК Трудовой Партии Кореи в середине 50-х годов прошлого века, когда у республики были дипломатические отношения всего лишь с десятком государств.