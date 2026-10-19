© Tomas Ragina/Shutterstock/FOTODOMПосольства России и Китая в Пхеньяне стоят отдельно от миссий других стран, поскольку были построены в непосредственной близости от зданий МИД КНДР и ЦК Трудовой Партии Кореи в середине 50-х годов прошлого века, когда у республики были дипломатические отношения всего лишь с десятком государств.
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