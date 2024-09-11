Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире.
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