Ученые доказали: смешивание алкоголя и ставок – путь в алкоголики

Ученые разобрались, почему азартные игроки чаще выпивают.Американские ученые доказали, что смешивать алкоголь с пристрастием к ставкам на спорт, скачки и прочие азартные зрелища – прямой путь в алкоголики.
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