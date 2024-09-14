Украина запросила у Запада разрешение на удары по стратегическим целям на территории России с использованием дальнобойного оружия.
Reuters выяснил цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России
Комментарии
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Астон Мартин
У стран , поставляющих ракеты против России , есть корабли , а море и океан они большие , и там бывают ураганы и корабли иногда тонут , природа матушка , она все видит и понимает ...🥸...а еще мины времен войны не все выловлены , да и много чего в океане случается ...
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