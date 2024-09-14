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  • Модест
    Очень жаль. Неплохой актёр был. Помянем...Майкл Дуглас возм...
  • Eduard
    Это же какая наглость "передавать" оружие,как это "мило",мол убивайте друг друга,а мы ещё снарядов привезем,мы в Лонд...DM: Медведев возм...
  • Eduard
    Хватит с тупыми англичанами церемонится.Были и есть империалисты.Вот какое им дело до нашей Украины? Никакого!DM: Медведев возм...

Reuters выяснил цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России

Reuters выяснил цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России

Украина запросила у Запада разрешение на удары по стратегическим целям на территории России с использованием дальнобойного оружия.

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Комментарии
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Астон Мартин
У стран , поставляющих ракеты против России , есть корабли , а море и океан  они большие , и там бывают ураганы и корабли иногда тонут , природа матушка , она все видит и понимает ...🥸...а еще мины времен войны не все выловлены , да и много чего в океане случается ...
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