Reuters выяснил цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России

Астон Мартин

У стран , поставляющих ракеты против России , есть корабли , а море и океан они большие , и там бывают ураганы и корабли иногда тонут , природа матушка , она все видит и понимает ...🥸...а еще мины времен войны не все выловлены , да и много чего в океане случается ...