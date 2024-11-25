Какая работа в Америке самая опасная

По данным The New York Times, среди лесорубов происходит самое большое количество несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте среди всех гражданских профессий в Соединенных Штатах, и они подвергаются даже большему риску, чем охотники, кровельщики или шахтеры, которые эксплуатируют тяжелую технику под землей.