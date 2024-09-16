❗️ Пожар в Симферопольском районе локализован Площадь локализации - 23 гектара, сообщает МЧС России.
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❗️ Пожар в Симферопольском районе локализован Площадь локализации - 23 гектара, сообщает МЧС России.