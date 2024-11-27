В России обещали ответить на угрозы НАТО ударом «Орешника»

Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе России Александр Яковенко заявил, что страна может пресечь угрозу от НАТО, которая планирует разместить войска у границ РФ и Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии