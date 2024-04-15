Что предсказал перед смертью главный ликвидатор Чернобыльской катастрофы Борис Щербина

Уроженец Донецкой губернии, Борис Щербина, с юности пошел по партийной карьерной лестнице. В отличие от большинства карьеристов в ВКП (б) (а затем в КПСС), а Щербина, надо признать, был функционером-карьеристом, он все же обладал моральными и интеллектуальными способностями, необходимыми для настоящего государственного деятеля.