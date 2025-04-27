Россиянам назвали лучшие продукты для завтрака

Чтобы дольше оставаться сытым после завтрака, он должен быть сбалансированным: белки, полезные жиры и сложные углеводы с клетчаткой позволят сохранять энергию все утро, объяснила руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Марьям Давлекамова.
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