Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации, поскольку сидеть за одним столом не обозначает «обмениваться дипломатическими любезностями».
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации, поскольку сидеть за одним столом не обозначает «обмениваться дипломатическими любезностями».
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