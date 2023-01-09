Парламентская газета

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Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации, поскольку сидеть за одним столом не обозначает «обмениваться дипломатическими любезностями».

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