15+ человек, которые на своем опыте убедились, что размер имеет значение

Все мы привыкли к размеру тех вещей, которые нас окружают в повседневной жизни. Например, все огурцы в магазине приблизительно одинакового размера, ключи от дверей спокойно помещаются в кармане, а выпавший град не больше гороха.
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